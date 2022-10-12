İstanbul'da ambulansa yol vermeyen korsan taksiciye ceza yağdı

Ambulansa yol vermeyen sürücü, polis ekipleri tarafından tespit edildi. Korsan taksicilik yaptığı öğrenilen şoföre ceza üstüne ceza kesildi.

İstanbu'da Basın Ekspres yolu üzerinde emniyet şeridinden giden sürücü, ambulansın geçmesine uzun süre izin vermedi.

Ambulans şoförü, yol vermeyen otomobil sürücüsüne siren çalarak uyarıda bulundu ve yol istedi.

Yaşanan bu olayın üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Trafik ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu, otomobil sürücüsünün O.K. isimli şahıs olduğunu tespit edildi.

Trafik ekipleri, sürücüyü D-100 Bostancı Köprüsü'nden geçerken durdurdu ve taksiciye yapılan kontrollerin ardından korsan taksicilik yaptığı öğrenildi.

İstanbul'da korsan taksici ambulansa yol vermedi

Korsan taksiciye 11 bin 340 TL ceza kesildi

Ambulansa yol vermeyen taksiciye; "Korsan Taşımacılık'tan 9 bin 125 lira, Emniyet Şeridi İhlali'nden bin 823 lira, Geçiş Üstünlüğü Olan Araçlara Yol Vermemek'ten 196 lira, ve Saygısızca Araç Kullanmak'tan 196 lira." olmak üzere toplamda 11 bin 340 lira idari para cezası uygulandı.





Araç trafikten men edildi

İHA'nın haberine göre, 11 bin 340 TL para cezası kesilen şoförün korsan taksicilik yaptığı öğrenilince sürücünün otomobili 60 gün trafikten men edildi.