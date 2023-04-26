İstanbul'da amcasının aracını parçalayan genç kamerada Sorun yaşadığı amcasının aracının camlarını sopayla parçalayan şahsın o anları anbean kameraya yansıdı.

İHA

İstanbul Sultangazi'de akılalmaz bir olay yaşandı.

Aynı binada yaşayan amcası ile daha önce sorun yaşayan M.S.B., çöp atma bahanesiyle evden çıktı ve Atatürk Bulvarı üzerinde amcasına ait park halindeki otomobilin yanına geldi.

Aracın camlarını kırdı

Önce çöpü atan M.S.B., daha sonra ise yanında getirdiği sopayla otomobilin camlarını ve aynasını kırarak zarar verdi.

M.S.B. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde evinden çıkan amca ise otomobilin camlarının ve aynasının kırık olduğunu görünce izlediği güvenlik kamerası görüntülerinden şahsın yeğeni M.S.B. olduğunu fark etti.

Bunun üzerine duruma sinirlenen amca karakola giderek yeğeninden şikayetçi oldu.

O anlar kamerada

M.S.B., isimli şahsın amcasına ait otomobilin camlarını ve aynasını kırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.S.B. isimli şahsın park halindeki otomobilin yanında bir süre beklediği ardından ise elindeki sopa ile defalarca camlara ve aynaya vurarak zarar verdiği görülüyor.