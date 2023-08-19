İstanbul'da ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı İstanbul'da devlet hastanesinde çalışan ve hastalarından bıçak parası istediği iddia edilen doktor B.E. ile ilgili soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan doktor tutuklandı.

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İHA

Bir hasta yakını, İstanbul'da bir kamu hastanesinde görev yapan doktor B.E. hakkında şikayette bulundu.

Doktorun, para vermeyi reddeden hastaların ameliyatlarına girmediği, asistanlarını ameliyata soktuğu iddia edildi.

İstanbul Mali Şube polisi tarafından doktor görev yaptığı hastanede gözaltına alındı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Rüşvet görüşmeleri açığa çıkmasın diye kendi telefonunu kullanmadı

Doktorun, yaptığı rüşvet görüşmelerinin açığa çıkmaması için kendi telefonunu kullanmadığı tespit edildi. Rüşvet parasını alacağı gün ve saati bildirmek için, başkasının üzerine kayıtlı bir hattı kullandığı ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin ameliyatlarında tarife belirlediği, hastanın durumuna göre kamu hastanesinde 120 bin lira, özel hastanede 150 bin lira bıçak parası istediği öğrenildi.

"Kendisinin 500 bin liraya ameliyatı halledeceğini söyledi"

Mağdur bir hasta yakını verdiği ifadesinde, yeğeninin ameliyatı için traktörünü sattığını ifade etti. Mağdur hasta yakını ifadesinde, "Yeğenimi muayene ettikten sonra kanserin ciğere sıçramak üzere olduğu ve ölümcül sonucu olacağını, kendisinin 500 bin liraya ameliyatı halledeceğini söyledi. Para vermeyip sıraya girersek, uzun süre bekleyip sıradan bir doktora ameliyat olacağımızı söyleyince ben de traktörümü satıp ödeme yaptım" dedi.

Odası arandı: 275 bin lira ve çok sayıda gayrimenkule ait belge çıktı

Yapılan operasyonda doktorun hastanedeki odası didik didik arandı. Rüşvetten elde edildiği düşünülen 275 bin liraya ve çok sayıda gayrimenkule ait belgelere de el konuldu. Doktor B.E., polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı.