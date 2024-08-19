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İstanbul'da ani manevra yapan araç kazaya neden oldu

İstanbul'da ani manevra yapan araç kazaya neden oldu Arnavutköy'de emniyet şeridinde duran otomobile çarpmamak için ani manevra yapan araç, önünde ilerleyen kamyonete vurdu. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonun devrildiği anları ise başka bir sürücü anbean kaydetti.