DHA
İstanbul Arnavutköy'de yaşanan zincirleme kaza yürekleri ağza getirdi.
Habipler Yolu üzerinde ilerleyen kapalı kasa kamyonetin yolda ilerlediği sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü, aşırı hızlanmaya başlayarak adeta kazaya davetiye çıkardı.
KAZA 'GELİYORUM' DEDİ
Hızlandığı sırada emniyet şeridinde duran aracı gören sürücü, otomobile çarpmamak için sol şeride manevra yaptı.
Ani manevra sırasında otomobil, önce öndeki kamyonete ardından yanında ilerleyen başka bir araca çarparak kazaya neden oldu.
ZİNCİRLEMEYE KAZAYA SEBEP OLUP KAÇTI
Kapalı kasa kamyonet yoldan çıkarak devrilirken, kazaya neden olan sürücü olay yerinden hızla kaçtı.
O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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