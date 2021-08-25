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    İstanbul'da anne-kız ölü bulundu

    Kartal'da anne-kızın evlerinde ölü bulunmasının ardından öldürülen kadının oğlu gözaltına alındı.
    • AA
    • 25.08.2021 - 05:33
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    İstanbul'da anne-kız ölü bulundu

    İstanbul'un Kartal ilçesin, Atalar mahallesindeki  5 katlı apartmanın üçüncü katında ikamet eden Azime Özcan ile kızı Yasemin Özcan'ın kaldığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

    ANNE-KIZ ÖLÜ BULUNDU

    Eve gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtıktan sonra anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

    Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından anne ve kızının cesetleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    KADININ OĞLU GÖZALTINA ALINDI

    Olaya ilişkin hayatını kaybeden Azime Özcan'ın oğlu Ahmet Özcan gözaltına alındı.

    İstanbul da anne-kız ölü bulundu #1

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