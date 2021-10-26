5 adrese eş zamanlı düzenlenen baskında çok sayıda sikke ve cam obje ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ekipler tarihi eser kaçakçılarına nefes aldırmıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda tarihi eserin yurt dışına kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

5 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Suç örgütü tarafından götürülmeye çalışılan tarihi eserler, teknik ve fiziki takip ile engellendi.

Ekipler 23 Ekim'de Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Kartal’da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da antika kaçakçılarına operasyon: 278 tarihi eser ele geçirildi VİDEO

ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleşen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait sikke, haç, yüzük, bilezik, ikona, tablo, gözyaşı şişeleri, mızrak ucu ve cam objelerin de aralarında bulunduğu 278 parça tarihi eser bulundu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.