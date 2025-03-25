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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi'nde, takip ettiği kadının yaşadığı apartmana gizlice girip saklanan şahıs, kadının dışarı çıkmasını bekledi.

Bir süre sonra dışarı çıkan kadının peşine takılan şahsın, kadına önce yumruk attığı ardından da taciz ettiği iddia edildi.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelinin, apartmandan çıkan kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kadın apartmandan dışarıya çıktığı sırada, şahsın peşine takılıp, kadına saldırdığı ve kadının çığlık atıp yardım istediği anlar yer aldı.

Kadının şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.