İstanbul'da ara sokağa giren tır araçlara çarpa çarpa ilerledi Bağcılar'da ara sokağa giren tır şoförü park halindeki 7 otomobile çarparak ilerlerken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde tır şoförü caddeden ara sokağa girdiği sırada park halindeki 7 otomobile çarptı.

Şoför kazanın ardından yoluna devam etti.

Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan otomobil sahipleri araçlarını hasarlı şekilde görünce durumu polis ekiplerine haber verdi.

Polis çalışma başlattı

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen araç sahipleri tırın sokağa girdiğini ve araçlara zarar vererek ilerlediğini gördü.

Polis ekipleri incelemelerin ardından, olay yerinden kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

"Savcılığa gidip müracaat edeceğiz"

Otomobili zarar gören Rıdvan Cankara, "Ayın 20’sinde sabah tır aşağıdan Gülbahar caddesinden bütün araçlara hiç frene basmadan hasar verip gidiyor. Kamera kayıtlarında da görüntüler var. Tırın plakası kayıtlarda gözükmüyor. Koçman caddesine yöneliyor. Polis şu anda araştırıyor. 7 araçta hasar var, durmamış kaçmış gitmiş. Savcılığa gidip müracaat edeceğiz. Karakola müracaat ettik. Sonuç almak için bekliyoruz" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)