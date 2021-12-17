Kendisine çarpmış gibi gösterip, durdurdukları sürücünün dalgınlığından faydalanarak otomobili çalan iki kişi yakalandı. Sürücü ise,"Ben insanlık görevimi yaptım, o ise bana zarar verdi" dedi.

İstanbul'da sabah saatlerinde evinden işine gitmek için aracıyla yola çıkan İmdat Yiğit, caddede ilerlediği sırada karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne yol vermek istedi.

Aracını durduran Yiğit, o sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir kişinin bacağını aracına çarptığını fark etti. İlk etapta ne olduğunu anlayamayan Yiğit, aracından çıkarak o kişiye yardım etmek istedi.

YARALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP HASTANEYE GÖTÜRMEK İSTEDİ

Daha sonra Yiğit, yaralı olduğunu düşündüğü kişiye hastaneye götürme teklifinde bulunarak aracına aldı. Kısa bir süre ilerledikten sonra yanına aldığı kişi, telefonunu düşürdüğünü söyleyerek, İmdat Yiğit'ten telefonuna bakmasını istedi.

Yiğit, araçtan inip telefonu kontrol ettiği sırada arabasına aldığı kişi, şoför kısmına geçerek otomobili çaldı.

Aracının çalındığını fark eden Yiğit, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da arabası çalınan adam konuştu ViDEO

"ARABADA TELEFONUNUN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Hırsızların en son hedefi olan İmdat Yiğit, "Sabah 07.30 da evden çıktım. Kamyonetimi almak için otomobilimle Yenisahra'ya doğru yola çıktım. Yolda ilerlerken minibüse yol vermek için aracımı sağ çektim. Aracım park halindeydi. Minibüsün yanından biri geldi. Aracın sol tarafına ayağını sürterek kaldırıma geçti. Acı içerisinde feryat ediyordu. Ben de vatandaşlık görevimi yerine getirmek için aracımdan çıkarak geçmiş olsun dedim. Hastaneye götürmeyi teklif ettim. O da 'tamam abi götür' dedi. İki eliyle dizini tutuyordu. Alıp arabamın ön koltuğuna oturtturdum. Feryat etmeye devam ediyordu. Arabada telefonunun düştüğünü söyledi.

"BEN GÖREVİMİ YAPTIM O İSE BANA ZARAR VERDİ"

Telefona bakmaya indim. O sırada şoför koltuğuna geçerek arabamı alıp kaçtı. Ben kendisine insanlık görevimi yaptım fakat o bana zarar verdi. Yapılan olay bilinçliydi. Durumu emniyete bildirdik. 3 gün sonra da aracımız bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe ekiplerine de çok teşekkür ediyorum. Aracımı alan hırsız, hasar vererek bayaığ masraf oluşturmuş." dedi

YAŞI KÜÇÜK ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE 42 KEZ YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmada, şüpheliler 17 yaşındaki Y.B. ile 18 yaşındaki Baran A.'yı gözaltına alındı.

Daha önceden polis tarafından 42 kez polis tarafından yakalandığı tespit edilen Y.B. yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şüpheli Baran A.'nın işlemleri asayiş şube müdürlüğünde yapıldı.

TUTUKLANDILAR

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 9 otomobili benzer yöntemlerle çaldıkları, ayrıca 4 plaka hırsızlığı yaparak bunları çaldıkları otomobillere taktıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.





