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    İstanbul'da araç bariyerlere saplandı

    Maltepe’de gizli buzlanma sonucu kayan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu bariyerlere ok gibi saplanan otomobil içerisindeki sürücü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 06:17
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 06:25
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    İstanbul'da araç bariyerlere saplandı

    İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra Yolu ve İdealtepe Yolu’nun yol ayrımında saat 22:45 sıralarında, otomobil sürücüsü Engin Cafer Altun (27) yolda seyir halindeyken gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

    İstanbul'da araç bariyerlere saplandı - Video

    OTOMOBİL BARİYERLERE SAPLANDI

    Bariyelere ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü, otomobil içerisine giren bariyerler nedeniyle sıkıştı.

    Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü otomobil içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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    SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

    Yaralının ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekipleri başka bir kaza olmaması için kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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