İstanbul'da araç kiralama dolandırıcılığına operasyon

araç kiralama sitelerini birebir kopyalayarak kurdukları sahte sitelerle çok sayıda kişiyi dolandıran şebekeye düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri eşine az rastlanır bir dolandırıcılık metodunu daha gün güzüne çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin araç kiralama sitelerini kopyalayarak açtıkları sahte sitelerle çok sayıda kişiyi dolandırdıklarını tespit etti.

4 kişi yakalandı

DHA'nın haberine göre Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, operasyon düzenledi. Operasyonda C.Ç., M.G., H.K. ve B.T. isimli 4 kişi gözaltına alındı.

Siteleri kopyalayıp müşterileri dolandırdılar

Şüphelilerin açtıkları sahte siteler aracılığıyla araç kiralamak isteyen kişilerden ücret aldıkları ancak karşılığında herhangi bir araç vermedikleri, aynı zamanda telefondan kendini savcı veya polis olarak tanıtan dolandırıcılara da banka hesabı temin ettikleri tespit edildi.

4'ü de tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.DHA





























