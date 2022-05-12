İstanbul'da araç kiralamak isteyenleri dolandıran şebeke yakalandı

Araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 11 kişiden 8'i yakalanarak, gözaltına alındı.

İstanbul'da emniyet ekipleri, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 11 kişilik suç şebekesini tespit etti.

İHA'nın haberine göre; bazı kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayan şebeke üyelerinin, vatandaşlardan para aldığı da öğrenildi.

İstanbul'da araç kiralayan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi

900 bin lira mağdur edildiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait soruşturmalar çerçevesinde, farklı araç kiralama firmalarına ait "Phishing” internet siteleri oluşturulduğu ve sitelerinin farklı yazılımlarla en çok kullanılan arama motorunda üst sıralarda konumlandırıldığı tespit edildi.

Araştırmalarını derinleştiren emniyet ekipleri, tuzağa düşürülen vatandaşların sitelerde verilen irtibat numaralarından görüştükleri şahıslar tarafından üçüncü kişilerin hesaplarına 900 bin lira araç kiralama bedeli yatırarak mağdur edildiklerini saptadı.

8 kişi gözaltına alındı

Başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul’da 8 ayrı ilçede birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan şebeke üyesi 11 kişiden 8’i gözaltına alındı.

3 kişi daha aranıyor

Gözaltına alınan 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. 8 zanlının emniyetteki sorgusu sürerken, evlerinde bulunamayan firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.