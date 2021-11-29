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    İstanbul'da araç, rögar kapağına çarpıp devrildi

    Alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç için kaza kaçınılmaz oldu.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 08:08
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    İstanbul'da araç, rögar kapağına çarpıp devrildi

    İstanbul Sancaktepe'de alkollü sürücü kaza yaptı.

    Saat 04.30 sıralarında Yücel Sağ isimli alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımın kenarındaki rögar kapağına çarptı.

    RÖGAR KAPAĞINA ÇARPIP DEVRİLDİ

    Rögar kapağına çarpan araç, önce park halindeki başka bir araca çarptı, sonrasında yola devrildi.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    İtfaiye ekipleri devrilen araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Yaralı sürücünün durumun iyi olduğu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    İstanbul'da araç, rögar kapağına çarpıp devrildi ViDEO

    İstanbul da araç, rögar kapağına çarpıp devrildi #1

    İstanbul da araç, rögar kapağına çarpıp devrildi #2

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