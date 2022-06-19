Kiraladıkları araçları internet üzerinden satışa koyarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen M.C. isimli şahıs, adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da polis ekipleri 26-28 Mayıs’ta, Bayrampaşa Orta Mahalle’de bulunan bir iş merkezinde bulunan 2 şahsın araç satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemeler neticesinde, şahısların Küçükçekmece’de araç kiraladıkları, araç satış sitelerine araç bedeli olarak 310 bin TL üzerinden ilan verip müşteri bulduktan sonra, müşterilere kendilerini “Tarık” ve “Yüksel” isminde tanıttığı tespit edildi.

Yedek anahtarı alma bahanesiyle noterden ayrıldılar

İHA’nın haberine göre; şüpheli şahıslar aracı alacak şahıs ile birlikte notere gidip, satış gerçekleşmeden araç ücretini alıp 'aracın yedek anahtarı evde kaldı alıp geleyim' bahanesi ile aracı bırakıp noterden ayrıldıkları anlaşıldı.

Polis ekipleri, şahısların yakalanması için iş merkezinin çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini detaylı şekilde incelemeye başladı.

İstanbul'da araç satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı VİDEO



17 suç kaydının olduğu belirlendi

Olayı M.C isimli şahıs gerçekleştirdiği ve benzer suçlardan 17 kaydının olduğu tespit edildi.

Bugün, Şişli Merkez Mahallesi’nde yakalanan şüpheli hakkında, dolandırıcılık suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.