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    İstanbul'da aracın üstünde alkol içen şahıslara ceza

    Akan trafikte, lüks aracın üst camında alkol içen şahıslar, ekipleri harekete geçirdi. Kimlikleri belirlenen şahıslara para cezası kesildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 16:12
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    İstanbul'da aracın üstünde alkol içen şahıslara ceza

    İstanbul Ataşehir'de ilerleyen aracın içindeki 2 şahıs, pes dedirten görüntüleri ortaya çıkarmıştı.

    D-100 karayolu üzerinde yaşanan olayda, lüks aracın üst camına çıkan gençlerden biri, elindeki alkol şişesiyle poz vermeye başladı.

    Arkadaşı bu anları kayda alırken adeta klip çeken şahıs, seyir halindeki aracın üzerinde alkol almaya başladı.

    Akan trafikte kaydedilen görüntüler, bir başka sürücü tarafından kayda alındı.

    Kimlikleri belirlendi

    Görüntülerin yayılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçti.

    Plakasının 34 FT 5832 olduğu tespit edilen aracın sürücüsü Atahan Berkay S. ve yolcu konumundaki şahısların Deniz B. ile Ümit A. olduğu tespit edildi.

    İstanbul da aracın üstünde alkol içen şahıslara ceza #1

    'Saygısızca araç kullanmak' suçundan ceza

    Araç sürücüsü Atahan Berkay S.'a saygısızca araç kullanmak nedeniyle 196 TL, yolculara ise emniyet kemeri takmamak nedeniyle 196'şar TL cezai işlem uygulandı.

    Bir diğer yandan şahıslar, trafikte yapmış olduğu tehlikeli hareketler nedeniyle  gerekli adli işlemleri için Ataşehit İçerenköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

    İstanbul'da akan trafikte aracın üstünde alkol aldılar VİDEO ARŞİV

    İdari para cezası uygulandı

    Şahıslara, nöbetçi Savcı talimatıyla çevreye rahatsızlık vermek suçundan 277'şer TL idari işlem olmak üzere, toplamda 1419 TL idari para cezası uygulandı.


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