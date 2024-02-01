İstanbul'da aracında uyuduğu sırada soyuldu: Hırsızların rahat tavırları şaşkına çevirdi Esenyurt’ta panelvan minibüs ile tırın yanına yaklaşan 3 şahıs, sürücüsünün içinde uyuduğu aracın dorsesinde bulunan kolileri çaldı. Çevredeki vatandaşların tepkileri sonrasında geldikleri araçla kaçan şahısların rahat tavırları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi’nde yoldan geçen araç ve insanlara aldırmayan 3 şahıs, panelvan minibüs ile tır dorsesine yanaştı.

Yük taşır gibi kolileri araca bindiren hırsızlar, çevredeki vatandaşların tepki göstermesi ile kaçtı.

Soyulan aracın içindeki sürücünün uyuması dikkat çekti.

"Köpekler havlıyor hırsızlar da o anda kaçıp gidiyor"

Rahat tavırlar sergileyen hırsızlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay anını anlatan Kemal Karar, "Brandaya falçata vurup içindeki tekstil ürünlerini almışlar. Köpekler havlıyor hırsızlar da o anda kaçıp gidiyor. Sote yerde olduğu için ondan cesaret almışlar." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)