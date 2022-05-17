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    İstanbul'da aracını izinsiz park etmek isteyen şahsa site sakinlerinden dayak

    Esenyurt’ta bir sitenin otoparkına izinsiz şekilde aracını park eden sürücüye, site sakinleri saldırdı.
    • 17.05.2022 - 10:29
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    İstanbul'da aracını izinsiz park etmek isteyen şahsa site sakinlerinden dayak

    İstanbul'da dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde bir sitenin otoparkına izinsiz şekilde aracını park eden sürücüye, sitede yaşanan vatandaşlar tepki gösterdi.

    Site sakinleri tarafından darbedildi

    Aracına binerek otoparktan çıkmak isteyen sürücü, yaşanan gerginlik sonucunda site sakinleri tarafından darbetmeye başladı.

    Ne yapacağını bilemedi

    Ne yapacağını bilemeyen araç sürücüsü, kaçmaya çalışsa da yumruk ve tekmelerin hedefi olurken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul da aracını izinsiz park etmek isteyen şahsa site sakinlerinden dayak #1


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