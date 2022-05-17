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- İstanbul'da aracını izinsiz park etmek isteyen şahsa site sakinlerinden dayak
İstanbul'da aracını izinsiz park etmek isteyen şahsa site sakinlerinden dayak
Esenyurt’ta bir sitenin otoparkına izinsiz şekilde aracını park eden sürücüye, site sakinleri saldırdı.
- 17.05.2022 - 10:29
İstanbul'da dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde bir sitenin otoparkına izinsiz şekilde aracını park eden sürücüye, sitede yaşanan vatandaşlar tepki gösterdi.
Site sakinleri tarafından darbedildi
Aracına binerek otoparktan çıkmak isteyen sürücü, yaşanan gerginlik sonucunda site sakinleri tarafından darbetmeye başladı.
Ne yapacağını bilemedi
Ne yapacağını bilemeyen araç sürücüsü, kaçmaya çalışsa da yumruk ve tekmelerin hedefi olurken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.