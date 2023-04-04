İstanbul'da aracını tartıştığı taksicinin üzerine sürdü Pendik’te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförünü ezmek için aracını üzerine sürdü. Taksi ile otomobil arasında kalan taksici ise ezilmekten kıl payı kurtuldu.

İHA

İstanbul'da Pendik Kurtköy’de bugün saat 12.00 sıralarında Taksici Burak Yılmaz, 34 TFE 93 plakalı taksisiyle duraktan yolcularını aldıktan sonra Ankara Caddesi'nde seyir halindeyken 34 VA 5656 plakalı otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı.

Taksici Yılmaz, sürücüye tepkisini belirtmek için kornaya bastı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, taksi şoförüne küfretti.

Gözü döndü: Aracını taksicinin üzerine sürdü

Taksici Yılmaz ise otomobilin önünde aracını durdurarak araçtan indi. Gözü dönen otomobil şoförü, taksi şoförünün üzerine aracını sürdü. Otomobil sürücüsü, taksici Yılmaz'ı kendi aracı ile ticari taksi arasında sıkıştırdı.

Takside bulunan yolcu, otomobil şoförüne eliyle işaret yaparak durmasını istedi. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Aracımdan aşağıya indim, karşı taraftaki sürücü de 3 kere arabamın üstüne vurdu"

Otomobil sürücüsü tarafından ezilmekten kıl payı kurtulan taksici Burak Yılmaz, “Metronun oradan geliyordum, yolda sıkıştırdı beni ben de kornaya bastım. Sonra bana küfretti ben de aracımı önüne kırdım. Aracımdan aşağıya indim, karşı taraftaki sürücü de 3 kere arabamın üstüne vurdu. Aracıyla da beni sıkıştırdı. Arabamın üstüne vurdu. Aracımda 4 yolcu vardı ikisi de çocuktu." dedi.