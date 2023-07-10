İstanbul'da aracının camı kırıldı: Atılan soğanlar yüzünden oldu Sultangazi'de camı kırılan araç sürücüsünün iddiasına göre balkondan atılan soğanlar otomobilin camını kırdı. Mağdur sürücü, daha önce de aynı noktada 2 farklı araçlarına da zarar verildiğini söyledi.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce satın aldığı aracını oturduğu binanın önüne park eden Ekrem Ilgaz, kardeşinin kendisini arayarak, aracın camının kırıldığını söylemesi üzerine aşağı indi.

Ilgaz, aşağı indiğinde gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Binalardan birinden aşağı atıldığı belirtilen soğanların Ilgaz'ın aracının camını kırdığı belirlendi.

"Soğanlar taze yani daha yeni atılmıştı"

Ekrem Ilgaz, "Kardeşim sabah işe gitmek için evden çıktığında fark etti. Beni arayıp, durumdan haberdar etti. Aşağı indiğimde atılan soğan ile aracımın camının patladığını gördüm. Soğanlar taze yani daha yeni atılmıştı. Aracın her yerinde soğan olduğunu gördüm. Büyük bir ihtimalle yakındaki, çevremizdeki binalardan birinden yukarıdan atılmış. Çünkü, yakın mesafe atılmış olsa o kadar zarar verebileceğini düşünmüyorum. Görünce çok şaşırdım." dedi.

Daha önce de almış olduğum araçlara zarar verildi

Ilgaz, daha önce de almış olduğu iki farklı araca da zarar verildiğini belirterek, "Bu başıma gelen ilk olay değil. Daha önce de almış olduğum araçlara zarar verildi. Bir aracımın sileceğini kırdılar, kapısına zarar verdiler. Bir başka aracımı da boydan boya komple çizmişlerdi. Bu aracımı da 1 ay önce almıştım. Bunun da camı patladı. Büyük zarar bu aracımda oldu. Yaklaşık 15 bin TL zararım var. Kasko karşılayacak ama aracı sattığım zaman benim için bir eksi olacak. Bilemiyorum, belki birisi bilerek yapıyordur. Belki de bilerek yapmıyordur. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Ama bilinçli olarak yapılan bir şey ise, ben yapan kişiye hakkımı helal etmiyorum. Her hangi husumetli olduğum kişi yok. Eğer benimle sorunu olan kişi, bu haberi izlerse gelsin sorunu ne ise çözelim. Ayrıca gelsin benden helallik alsın." diye konuştu.