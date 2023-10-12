İstanbul'da aracıyla çarptığı adamı önce darbetti sonra gasbetti Bir otomobil sürücüsü, hafif şekilde çarptığı vatandaşı darbettikten sonra üzerinde bulunan 5 bin lira ve 2 bin 450 doları çalarak olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede polis ekiplerince yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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İHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde dehşet anları yaşandı...

Y.E.A. isimli şahıs, aracını park ederek yolun karşısına yaya olarak geçmek istediği sırada bir otomobil sürücüsü kendisine hafif şekilde çarptı.

Araç sürücüsü ile aralarında tartışma çıtı.

Tartışma sonucunda araç sürücüsü Y.E.A.’yı darbedip üzerinde bulunan 5 bin lirayı ve 2 bin 450 doları alarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kaşından yaralanan Y.E.A.’yı sağlık ekipleri ambulans ile hastaneye sevk ederken, polis ekipleriyse konuya ilişkin çalışma başlattı.

Şüpheli gözaltına alındı

Yürütülen çalışmalarda Y.E.A.’yı darbederek olay yerinden uzaklaşan şahsın T.C. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Şüpheli, polis ekiplerince ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli serbest bırakıldı

Konu ile ilgili yakalanan şahıs, “kasten yaralama” ve “gasp” suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)