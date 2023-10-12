İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde dehşet anları yaşandı...
Y.E.A. isimli şahıs, aracını park ederek yolun karşısına yaya olarak geçmek istediği sırada bir otomobil sürücüsü kendisine hafif şekilde çarptı.
Araç sürücüsü ile aralarında tartışma çıtı.
Tartışma sonucunda araç sürücüsü Y.E.A.’yı darbedip üzerinde bulunan 5 bin lirayı ve 2 bin 450 doları alarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Kaşından yaralanan Y.E.A.’yı sağlık ekipleri ambulans ile hastaneye sevk ederken, polis ekipleriyse konuya ilişkin çalışma başlattı.
Şüpheli gözaltına alındı
Yürütülen çalışmalarda Y.E.A.’yı darbederek olay yerinden uzaklaşan şahsın T.C. isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Şüpheli, polis ekiplerince ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli serbest bırakıldı
Konu ile ilgili yakalanan şahıs, “kasten yaralama” ve “gasp” suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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