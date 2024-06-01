İstanbul'da araçların arasına sıkışan yayanın bacağı koptu Beyoğlu’nda yolun karşısına geçerken yaşanan kazada 2 aracın arasına sıkışan gencin bacağı koptu. Feci kaza sonrasında talihsiz gencin yaşadığı şok kameralara yansıdı.

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde tüyler ürpertici bir kaza yaşandı.

Bahriye Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir gence 06 DZY 745 plakalı araç çarptı.

Talihsiz gencin bacağı koptu

Korkunç kazada aracın çarptığı gencin bacağı koptu. Araç sürücüsü ise hafif yaralandı.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, o esnada yoldan geçen dolu ambulansı durdurdu. Ambulans içerisinde başka bir hasta olmasına rağmen sağlık görevlileri, ağır yaralı genci alarak Okmeydanı’nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.

“Çocuğun dizinden aşağısı tamamen paramparçaydı”

Kaza sonucu bacağı kopan genç vatandaşa ilk müdahaleyi yaptığını belirten Erdinç Elalmış, “Burada boydan boya otobüsler vardı. Çocukta buradaki otobüslerin arasından çıkınca yolu göremedi. Aşağıdan gelen de hızlı geliyordu. Önde de otobüs olduğu için otobüs ile arkadan gelen arabanın arasında sıkıştı çocuk. Bir ses gelince bende hemen koşup baktım, çocuğun dizinden aşağısı tamamen paramparçaydı. 1 ayağı paramparça oldu.

"Bakıp gören herkes perişan oldu”

Ondan sonra buradaki otobüsler kaza olunca arabalarını alıp gittiler. Buradan gelen bir ambulansın içinde hasta vardı. Ben önüne geçip durdurdum ve ‘Adamın ayağı koptu lütfen yardımcı olun’ dedim.

Bakıp almak zorundayız dediler ve Allah razı olsun hemen onu da aldılar. Bizde yardımcı olduk ve alıp gittiler. Bu arabaların böyle burada olması yazık günah 25 yaşındaki çocuğun ayağı koptu. Psikolojim bozuldu. Bakıp gören herkes perişan oldu” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)