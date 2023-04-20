İstanbul'da arefe günü yollar boş kaldı Ramazan Bayramı öncesi arefe günü sabah saatlerinde İstanbul'da yollar boş kalırken İBB’nin trafik haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.

DHA

11 ayın sultanı Ramazan'ın son gününe girildi...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tek yürek olan Türkiye buruk bir Ramazan geçirdi.

Okulların ara tatilinin bayram tatiliyle birleşmesi üzerine vatandaşlar bu günleri yakınlarıyla geçirmek istedi.

Bunun üzerine İstanbullu'lar başta olmak üzere birçok vatandaş şehir değiştirdi.

Yollar boş kaldı

İstanbullu'ların Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.

Trafik yüzde 8

Arefe günü İBB’nin trafik haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda Kartal D-100 Karayolu ,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı olduğu görüldü.