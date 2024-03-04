İstanbul'da arıza yapan tıra çarptı... Hurdaya çıktı Çatalca'da arızalanarak yolun kenarına çeken tıra çarpan kamyonet hurdaya dönerken, sürücü ise çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

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DHA

TEM Otoyolu'nun Muratbey Merkez Mahallesi, Tepekent mevkiinde Deniz M. isimli şoför, kullandığı tırın rıza yapması üzerine otoyol park alanı girişinde durdu.

Bu sırada kamyonetiyle Ankara istikametine seyir halindeki sürücü Mustafa Y., yol kenarında duran tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Mustafa Y., çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonetin içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye çıkardı

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Mustafa Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği noktada jandarma ve polis ekipleri, trafiğin akışını sağlayarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise yola dökülen yağ nedeniyle kumlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)