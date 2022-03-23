İstanbul'da arızalanan aracı iten şahıs, tır ile otomobil arasında can verdi

İstanbul'da arızalanan aracı iten şahıs, tır ile otomobil arasında can verdi

Büyükçekmece E-5'te, cenazeye giderken yakınının arızalanan arabasını iten 3 kız babası, freni tutmayan tır ile araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

E-5 Büyükçekmece-Güzelce mevkiinde Yalçın Malkoç (42), teyzesinin cenaze törenine katılmak için arkadaşıyla Zonguldak'a gitmek üzere yola çıktı.

Yakınının seyir halindeyken arıza yapan aracını gören Yalçın Malkoç, E-5 karayolu Beylikdüzü istikametine doğru aracı itmeye başladı.

O sırada aynı istikamete giden 38 GA 687 tır, duramayarak Malkoç’a çarptı.

OTOMOBİL İLE TIR ARASINDA SIKIŞTI

Malkoç, tır ile otomobil arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yaralanan Malkoç’a ilk müdahaleyi yapan sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralanan Malkoç’un ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından müdahaleleri başladı.

HAYATA TUTUNAMADI

3 kız babası Malkoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

ŞOKA GİREN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Olay yerinde kaza sonrası olayın şokunu atamayan tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.