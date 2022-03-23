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    İstanbul'da arızalanan aracı iten şahıs, tır ile otomobil arasında can verdi

    Büyükçekmece E-5'te, cenazeye giderken yakınının arızalanan arabasını iten 3 kız babası, freni tutmayan tır ile araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 10:37
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    İstanbul'da arızalanan aracı iten şahıs, tır ile otomobil arasında can verdi

    E-5 Büyükçekmece-Güzelce mevkiinde Yalçın Malkoç (42), teyzesinin cenaze törenine katılmak için arkadaşıyla Zonguldak'a gitmek üzere yola çıktı.

    Yakınının seyir halindeyken arıza yapan aracını gören Yalçın Malkoç, E-5 karayolu Beylikdüzü istikametine doğru aracı itmeye başladı.

    O sırada aynı istikamete giden 38 GA 687 tır, duramayarak Malkoç’a çarptı.

    OTOMOBİL İLE TIR ARASINDA SIKIŞTI

    Malkoç, tır ile otomobil arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yaralanan Malkoç’a ilk müdahaleyi yapan sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi.

    Ağır yaralanan Malkoç’un ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından müdahaleleri başladı.

    İstanbul da arızalanan aracı iten şahıs, tır ile otomobil arasında can verdi #1

    HAYATA TUTUNAMADI

    3 kız babası Malkoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

    ŞOKA GİREN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

    Olay yerinde kaza sonrası olayın şokunu atamayan tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

    İstanbul da arızalanan aracı iten şahıs, tır ile otomobil arasında can verdi #2


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