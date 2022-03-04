TEM’de yolda kalan aracına çekici çağırmayan vatandaş, otomobilini başka bir araca halatla bağlayarak çektirmeye çalışırken, otomobilin kapısının da ara ara açıldığı görüldü.

İstanbul'da TEM otoyolu Çamlıca Gişeler mevkiinde yaşanan olayda, yolda seyir halinde olduğu sırada otomobili arızalanan araç sürücüsü, olay yerine çekici çağırmak yerine otomobilini bir başka araca halatla bağlayarak trafikte ilerledi.

ARIZALANAN ARACINI BAŞKA BİR ARABAYA BAĞLADI

Trafik yoğunluğunun az olması muhtemel bir facianın önüne geçerken yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, araç kapısı açık olan sürücünün bir başka araca bağladığı otomobiliyle ilerlediği görülüyor.

İstanbul'da arızalanan aracını halatla kilometrelerce çektirdi ViDEO