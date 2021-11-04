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    İstanbul'da arızalanan motosiklete dahiyane çözüm

    Seyir halindeyken arızalanan motosikleti gören vatandaşlar, motosikleti araca naylonla bağlayarak çekti. Bu anlar ise kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 13:17
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    İstanbul'da arızalanan motosiklete dahiyane çözüm

    Pendik’te seyir halindeyken motosikleti arızalanan kağıt toplayıcısı yolda kaldı.

    Arızalanan motosikleti görerek yardımda gelen vatandaşlar ilginç bir yöntem buldu.

    NAYLON İLE BAĞLANDI

    Motosiklet ile otomobili birbirine naylonla bağlayarak arızalanan aracı çekmeye başladılar.

    İstanbul da arızalanan motosiklete dahiyane çözüm #1

    BAGAJ KAPISI AÇIK YOLCULUK ETTİ

    Yolculuk esnasında bir kişi de otomobil bagajında, kapısı açık şekilde oturdu.

    O ANLAR KAMERADA

    Motosikletin naylon ile çekilme anı kameralara yansıdı.

    İstanbul'da arızalanan motosiklete dahiyane çözüm VİDEO


    İstanbul da arızalanan motosiklete dahiyane çözüm #2

    İstanbul da arızalanan motosiklete dahiyane çözüm #3

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