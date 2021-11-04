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- İstanbul'da arızalanan motosiklete dahiyane çözüm
İstanbul'da arızalanan motosiklete dahiyane çözüm
Seyir halindeyken arızalanan motosikleti gören vatandaşlar, motosikleti araca naylonla bağlayarak çekti. Bu anlar ise kameralara yansıdı.
- İHA
- 04.11.2021 - 12:47
- Güncelleme : 04.11.2021 - 13:17
Pendik’te seyir halindeyken motosikleti arızalanan kağıt toplayıcısı yolda kaldı.
Arızalanan motosikleti görerek yardımda gelen vatandaşlar ilginç bir yöntem buldu.
NAYLON İLE BAĞLANDI
Motosiklet ile otomobili birbirine naylonla bağlayarak arızalanan aracı çekmeye başladılar.
BAGAJ KAPISI AÇIK YOLCULUK ETTİ
Yolculuk esnasında bir kişi de otomobil bagajında, kapısı açık şekilde oturdu.
O ANLAR KAMERADA
Motosikletin naylon ile çekilme anı kameralara yansıdı.
İstanbul'da arızalanan motosiklete dahiyane çözüm VİDEO