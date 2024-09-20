İstanbul'da arkadaşını öldürüp cesedinin fotoğrafını çekti Esenler'de yabancı iki uyruklu arkadaşın kavgasında taraflardan biri, yanında taşıdığı bıçakla arkadaşını çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

AA

İstanbul'da arkadaşların kavgası, cinayetle sonlandı.

Esenler'de yaşayan Suriye uyruklu İbrahim A. (52), Osmangazi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında ikamet ettiği dairede, Suriye uyruklu arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etmeye başladı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim A., arkadaşını çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İbrahim A.,daha sonra öldüğüne emin olduğu arkadaşına ait cesedinin fotoğrafını çekti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, İbrahim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arkadaşını bıçaklayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İbrahim A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TACİZ İDDİASI

Polisteki işlemleri süren şüphelinin, ülkeye kaçak yollarla girdiği, bu nedenle henüz kimlik tespitinin yapılamadığı belirtildi.

Zanlının, maktulün kendisini taciz etmesi nedeniyle olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)