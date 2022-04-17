İki şahıs, arkadaşlarını öldüresiye döven gruba silahla saldırdı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul Ortaköy'ün Dereboyu Caddesi’nde market önünde duran iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgadan kaçmaya çalışan Rasim Orkun G. ve Seymen S. markete sığındı. Ancak markete giren Ramazan B. ve Reşit G., Rasim Orkun G.’yi yakalayarak öldüresiye dövdü.

Kaçmaya çalışan şahsı öldüresiye dövdü

Markete girerek olayı engellemeye çalışan Rasim Orkun G.'nin arkadaşları Seymen S. ile Mert T., diğer grup tarafından uzaklaştırıldı. Kısa bir süre sonra olay yerine tekrar gelen Seymen S., arkadaşını darbeden Ramazan B. ve Reşit G.’yi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

İstanbul'da arkadaşını dövenleri silahla yaraladı ViDEO

Arkadaşını dövenleri silahla yaraladı

Saldırının ardından Seymen S. ve Mert T. olay yerinden kaçtı. Market dışında olanlar ise silah seslerini duyunca panikle etrafa kaçıştı. Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen Rasim Orkun G., tabancayla vurulan Ramazan B. ve Reşit G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şahıslar yakalandı

Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını ve şahısların kaçış güzergahında bulunan kameraları tek tek inceleyen Beşiktaş polisi, kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde Mert T. ve Seymen S., Kağıthane Gültepe’de bir cadde üzerinde olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Seymen S. ve Mert T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Seymen S. “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mert T. ise serbest kaldı.

Darbedilen şahısta tutuklandı

Olayda darbedilen Rasim Orkun G'nin geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de karıştığı bir başka kavgada 2 kişiyi silahla bacaklarından vurduğu ve polis tarafından yakalanan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.