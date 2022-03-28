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    İstanbul'da arkadaşıyla tartışan kadın arabadan atlamaya çalıştı

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araçta bulunan arkadaşı ile tartışan kadın, kapıyı açarak atlamak istedi. Yaşanan o anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 14:39
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    İstanbul'da arkadaşıyla tartışan kadın arabadan atlamaya çalıştı

    İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde yaşanan olayda, otomobilde bulunan arkadaşı ile tartışan bir kadın, kapıyı açarak araçtan atlamak istedi.

    KAPIYI AÇIP, İNMEYE ÇALIŞTI

    Araç içerisinde bulunan şahısların kadını ikna etmeye çalışması ve yaşananlar, başka bir otomobil de bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    TEHLİKELİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Görüntülerde, arkadan ilerleyen araçların selektör ve korna yaparak tehlikeli anlar yaşadığı da görüldü.

    İstanbul da arkadaşıyla tartışan kadın arabadan atlamaya çalıştı #1

    İstanbul da arkadaşıyla tartışan kadın arabadan atlamaya çalıştı #2


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