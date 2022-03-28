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İstanbul'da arkadaşıyla tartışan kadın arabadan atlamaya çalıştı

İstanbul'da arkadaşıyla tartışan kadın arabadan atlamaya çalıştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araçta bulunan arkadaşı ile tartışan kadın, kapıyı açarak atlamak istedi. Yaşanan o anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.