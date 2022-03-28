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- İstanbul'da arkadaşıyla tartışan kadın arabadan atlamaya çalıştı
İstanbul'da arkadaşıyla tartışan kadın arabadan atlamaya çalıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araçta bulunan arkadaşı ile tartışan kadın, kapıyı açarak atlamak istedi. Yaşanan o anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- İHA
- 28.03.2022 - 14:33
- Güncelleme : 28.03.2022 - 14:39
İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde yaşanan olayda, otomobilde bulunan arkadaşı ile tartışan bir kadın, kapıyı açarak araçtan atlamak istedi.
KAPIYI AÇIP, İNMEYE ÇALIŞTI
Araç içerisinde bulunan şahısların kadını ikna etmeye çalışması ve yaşananlar, başka bir otomobil de bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi.
TEHLİKELİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde, arkadan ilerleyen araçların selektör ve korna yaparak tehlikeli anlar yaşadığı da görüldü.