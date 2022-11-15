İstanbul'da arkadaşların kripto anlaşmazlığı: 2 ağır yaralı

Pendik'te kripto para alım satım nedeniyle aralarında tartışma yaşanan arkadaşlardan biri, önce diğerine kurşun yağdırdı sonra kendini yaraladı.

Son dönemde tarihi düşüşle binlerce insanın zarar etmesine neden olan kripto para borsası, İstanbul'da tartışmaya neden oldu.

Pendik'te Ahmet A. isimli şahıs, beraber kripto alım satım işlemi yaptığı arkadaşı Metin U.’nun evine geldi.

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İkili arasında başlayan tartışma sonrası Metin U., yanında taşıdığı silahla arkadaşına kurşun yağdırdı.

Olayda arkadaşı Ahmet A. kanlar içerisinde yere yığılırken, evinin balkonuna çıkan Metin U. çevredekilerden yardım istedi.

Saldırgan ev sahibi Metin U., daha sonra ise aynı silahla kendini de yaraladı.

İkisi de ağır yaralı

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet A. ve Metin U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hastane önüne gelen Metin U.'nun yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.