- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da asansörde taciz şüphelisi motosikletli yakalandı
İstanbul'da asansörde taciz şüphelisi motosikletli yakalandı
- 22.12.2022 - 16:43
- Güncelleme : 22.12.2022 - 17:38
İstanbul Kadıköy'de 19 Kasım'da D.K., A.A., N.Ç. ile A.B., kendilerini takip eden bir motosikletli tarafından asansörde taciz edildiklerini polise şikayet etti.
Farklı saatlerde yaşanan taciz olayının ardından polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kadının taciz edildiği yerdeki kamera incelendi
Çalışmalar devam ederken 10 Aralık'ta da T.S. isimli kadın da polise aynı şikayetle gitti. T.S.'nin taciz edildiği yerde güvenlik kamerası incelendi.
Yapılan incelemelerde, şüphelinin Oğuzhan Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Oğuzhan Ö., taciz ettiği iddia edilen kadınlar tarafından teşhis edildi.
İstanbul'da asansörde taciz şüphelisi motosikletli yakalandı ViDEO
Kameraya yansıdı
Asansördeki taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı.
DHA'nın aktardığına göre görüntülerde, şüphelinin asansöre girene kadar takip ettiği kadını taciz ettiği, kapı kapanacağı sırada sarıldığı kadını yere düşürdüğü yer alıyor.