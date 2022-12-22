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    İstanbul'da asansörde taciz şüphelisi motosikletli yakalandı

    Motosikletli Oğuzhan Ö.'nün, farklı tarihlerde takip ettiği 5 kadını asansörde taciz ettiği iddia edildi. Kadınlardan birinin taciz edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 22.12.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 17:38
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    İstanbul'da asansörde taciz şüphelisi motosikletli yakalandı

    İstanbul Kadıköy'de 19 Kasım'da D.K., A.A., N.Ç. ile A.B., kendilerini takip eden bir motosikletli tarafından asansörde taciz edildiklerini polise şikayet etti.

    Farklı saatlerde yaşanan taciz olayının ardından polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kadının taciz edildiği yerdeki kamera incelendi

    Çalışmalar devam ederken 10 Aralık'ta da T.S. isimli kadın da polise aynı şikayetle gitti. T.S.'nin taciz edildiği yerde güvenlik kamerası incelendi.

    Yapılan incelemelerde, şüphelinin Oğuzhan Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Oğuzhan Ö., taciz ettiği iddia edilen kadınlar tarafından teşhis edildi.

    İstanbul'da asansörde taciz şüphelisi motosikletli yakalandı ViDEO

    Kameraya yansıdı

    Asansördeki taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı.

    DHA'nın aktardığına göre görüntülerde, şüphelinin asansöre girene kadar takip ettiği kadını taciz ettiği, kapı kapanacağı sırada sarıldığı kadını yere düşürdüğü yer alıyor.

    İstanbul da asansörde taciz şüphelisi motosikletli yakalandı #1

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