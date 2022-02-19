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    İstanbul'da asayiş uygulamaları: 758 gözatı

    İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 758 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 19.02.2022 - 06:14
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    İstanbul'da asayiş uygulamaları: 758 gözatı

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 366 noktada 3 bin 705 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 19.00-21.00'da sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 3 bin 660 personelin katılımıyla 21.00-23.59'da umuma açık yer denetimiyle "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

    758 ŞÜPHELİ, 557 YOKLAMA KAÇAĞI YAKALANDI

    Denetimlerde 191 bin 59 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 758 şüpheli ile yoklama kaçağı 557 kişi yakalandı.

    42 RUHSATSIZ SİLAH, 13 KİLODAN FAZLA UYUŞTURUCU

    Aramalarda 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 175 fişek, 13 kilo 697 gram uyuşturucu madde, 401 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 545 lira ele geçirildi.

    İstanbul da asayiş uygulamaları: 758 gözatı #1

    50 BİN TL'DEN FAZLA PARA CEASI KESİLDİ

    Uygulamada 1942 umuma açık yer denetlenirken 12 iş yerine idari işlem yapılarak 8 bin 414 lira ceza kesildi.

    Ayrıca 46 kişiye 42 bin 568 lira idari para cezası verildi.

    Denetimlerde 29 bin 981 araç ve 1725 motosiklet kontrol edildi. 908 araç ve motosiklet ile 65 sürücüye işlem yapıldı. 20 araç trafikten men edilerek toplam 327 bin 981 lira para cezası uygulandı.

    İstanbul da asayiş uygulamaları: 758 gözatı #2


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