İstanbul'da aşırı hız kaza getirdi: 1 yaralı Kartal'da sahil yolu üzerinde hız yapan bir motosikletli, motorun hakimiyetini kaybederek metrelerce sürüklendi. Başka araçlara çarparak durabilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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ensonhaber.com

İstanbul Kartal ilçesi, Turgut Özal Bulvarı Maltepe istikametinde henüz ismi öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, yol üzerinde hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı.

Sürücü, diğer motorcu arkadaşlarıyla hızlı bir şekilde ilerlerken kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti ve motosikletle birlikte sürüklenmeye başladı.

Yaklaşık 100 metre sürüklenen talihsiz genç, sağ şeritteki park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Kanlar içinde kaldı

Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yerde yatan genç motosikletliye çevredeki diğer sürücüler yardım etmeye çalıştı. Yine çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan genci Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Olayın etkisinden çıkamadım, inşallah kurtulur"

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Yılmaz Ayın, "Karşıda oturuyorduk. Motorcu arkadaş geliyordu, aniden kaydı ve motorun üzerinden düştü, aracın altına girdi. Motor 100 metreye yakın sürüklendi. Ben bile olayın etkisinden çıkamadım. Umarım arkadaş kurtulur". dedi.