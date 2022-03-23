İstanbul'da aşırı hız sonucu 6 araca vuran adam, suçlamaları reddetti

Kaygan zemin üzerinde süratli ilerlediği iddia edilen şoför, kaza ardından içinde yalnız bulunduğu aracını kendisinin kullanmadığını söyledi.

İstanbul Küçükçekmece'de 34 CON 843 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat T., iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hız yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önündeki biri resmi plakalı toplam 6 araca çarparak durabilen sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kazayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 2 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırırken polis ise kazayla ilgili inceleme yaptı.

Olay yerinde yapılan ilk belirlemelere göre kazayı Sedat T.'nin yaptığı tespit edildi.

"ARACI BEN KULLANMIYORDUM, ALKOLMETREYİ ÜFLEMEYECEĞİM"

Ekipler Sedat T.'ye alkolmetre üfletmek istedi fakat Sedat T., aracı kendisinin kullanmadığını ileri sürerek alkolmetreyi üflemeyeceğini söyledi.

TESPİT EDİLMESİNE RAĞMEN KABUL ETMEDİ

Polis ekiplerinin "Kazayı sizin yaptığınız tespit edildi" demesine rağmen suçlamayı kabul etmeyen Sedat T., gözaltına alınarak kan testi yapılmak üzere önce hastaneye ardından da karakola götürüldü.

"ARABADA ONDAN BAŞKA KİMSE YOKTU"

Kazaya karışan araç sahiplerinden Nihat Zengin, "Bir otomobil çok hızlı geliyordu. Çarpa çarpa geldi, en son bana çarparak durdu. Arabanın içinde o vardı, hatta arkadaş fotoğrafını çekti polise gösterdi. O kullanıyordu. Ondan başka kimse yoktu arabada. Kazada toplam 7 araç var. Bizde çok hasar yok. 2 tane de yaralı vardı, yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü." dedi.