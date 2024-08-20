İHA
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde askere giden gencin mutluluğu kısa sürede bozuldu.
Hasanpaşa Mahallesi'nde yapılan asker eğlencesine katılan gruplar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
YUMRUKLU, TEKMELİ KAVGA ÇIKTI
Tartışma kısa sürede şiddetlenerek yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü.
İki grup arasında çıkan kavgada şahıslardan bazıları, karşı taraftaki kişilere sandalye ile saldırdı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Polislerin müdahalesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar vatandaşın cep kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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