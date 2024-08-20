İHA

İstanbul'un ilçesinde askere giden gencin mutluluğu kısa sürede bozuldu.

Hasanpaşa Mahallesi'nde yapılan asker eğlencesine katılan gruplar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YUMRUKLU, TEKMELİ KAVGA ÇIKTI

Tartışma kısa sürede şiddetlenerek yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü.

İki grup arasında çıkan kavgada şahıslardan bazıları, karşı taraftaki kişilere sandalye ile saldırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Polislerin müdahalesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar vatandaşın cep kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)