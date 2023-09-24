Yurt genelinde trafik magandaları yolda tehlikeli hareketleriyle dehşet saçıyor.
Özellikle düğün ve asker uğurlamalarında manzara değişmiyor.
Verilen cezalar ve yapılan denetimler sürücülerin ardından sürücüler tehlikeli hareketlerini sürdürüyor.
Bu kez olayın adresi İstanbul'un Sultangazi ilçesi oldu.
Makas atarak ilerledi
Sultangazi Habibler'de dün akşam saatlerinde asker konvoyundaki kişiler, araçların dörtlülerini yakarak ve makas atarak trafikte birbiriyle yarıştı.
Trafik güvenliğini tehlikeye atan şahıslar, insanların canını hiçe saydı.
O anlar kaydedildi
İki lüks aracın karıştığı olay, seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Görüntülerde dörtlüleri yanan araçların tehlikeli şekilde makas atarak hem trafiği hem de kendilerinin canını tehlikeye attığı görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)