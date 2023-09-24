İstanbul'da asker eğlencesi! Trafikte makas attı Asker konvoyu yapan bir grup, otoyolda makas atarak ilerledi. Trafikte seyir halinde olan bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Yurt genelinde trafik magandaları yolda tehlikeli hareketleriyle dehşet saçıyor. Özellikle düğün ve asker uğurlamalarında manzara değişmiyor. Verilen cezalar ve yapılan denetimler sürücülerin ardından sürücüler tehlikeli hareketlerini sürdürüyor. Bu kez olayın adresi İstanbul'un Sultangazi ilçesi oldu. Makas atarak ilerledi Sultangazi Habibler'de dün akşam saatlerinde asker konvoyundaki kişiler, araçların dörtlülerini yakarak ve makas atarak trafikte birbiriyle yarıştı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan şahıslar, insanların canını hiçe saydı. O anlar kaydedildi İki lüks aracın karıştığı olay, seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde dörtlüleri yanan araçların tehlikeli şekilde makas atarak hem trafiği hem de kendilerinin canını tehlikeye attığı görüldü. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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