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    İstanbul'da asker eğlencesinde havaya ateş açtılar

    Asker eğlencesi için toplanan kalabalık bir grubun havaya ateş açması üzerine polisin dağılmaları konusunda uyarıda bulunduğu vatandaşlardan bazılarına cezai işlem uygulandı.
    • İHA
    • 13.06.2021 - 09:56
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    İstanbul'da asker eğlencesinde havaya ateş açtılar

    İstanbul Sultangazi’de sokak arasında kalabalık bir grubun asker eğlencesi düzenlediği ve havaya ateş açtığı ihbarı alındı.

    İhbar üzerine Sultangazi emniyetine bağlı ekipler bölgeye gelerek gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.

    UYARIYA RAĞMEN DEVAM ETTİLER

    Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında tartışma yaşandı. Bu esnada bir kişi eline aldığı meşaleyi yakıp bağırdı.

    İstanbul'da asker eğlencesinde havaya ateş açtılar VİDEO

    CEZA UYGULANDI

    Ekipler uyarıları dikkate almayarak polise mukavemet göstermeleri nedeniyle bazı vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

     

    İstanbul da asker eğlencesinde havaya ateş açtılar #1

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