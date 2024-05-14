İstanbul'da asker eğlencesinde maganda paniği: Pompalı tüfekle havaya ateş açtı Asker eğlencesinde vatandaşların canını hiçe sayarak pompalı tüfekle havaya ateş açan şahıs, çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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DHA

Magandalar hemen her gün yeni bir olayla gündem olamaya devam ediyor.

Yaptıklarıyla vatandaşın huzurunu bozan şahıslar, kimi zaman düğün konvoyunda kimi zaman trafikte ve asker eğlencelerinde ortaya çıkıyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul...

Pompalı tüfekle ateş açtı

Pazar günü akşam saatlerinde, Kartal ilçesinin Soğanlık Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde panik dolu anlar yaşandı.

Eğlence sırasında eline pompalı tüfeğini alan bir maganda, sokak ortasında havaya ateş açtı.

Vatandaşların canını önemsemedi

Çevredekilerin canını hiçe sayarak arka arkaya havaya ateş eden şüpheli ardından da zafer işareti yaptı.

O anlar kamerada

Magandanın çevrede bulunan vatandaşların canını tehlikeye atarak ateş açtığı anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)