İstanbul'da asker eğlencesinde pompalıyla ateş eden gruba ceza Asker uğurlama eğlencesi yaparak tünel kapatan ve pompalı tüfekle havaya ateş eden 8 şahıs yakalanırken sürücülere toplamda 10 bin 610 TL idari para cezası uygulandı.

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İHA

Asker eğlenceleri kültürümüzün bir parçasıyken şehir magandaları eğleceyi dehşete çeviriyor.

Birçok asker eğlencesi maalesef taşkınlığa, trafikte tehlikeye ve kavgalara neden oluyor.

Yaşanan olayların ardından hem eğlencede hem çevrede olan vatandaşların hayatı tehlikeye giriyor.

Asker eğlencesinde havaya ateş ettiler

İstanbul'un Pendik ilçesinde dün akşam saatlerinde asker eğlencesi yapan grup, bir yandan alt geçidi trafiğe kapatıp dans ederek eğlendi.

Grup bir yandan ise ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmişti.

İnceleme başlatıldı

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pendik ilçesindeki asker uğurlaması esnasında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçları ile ilgili inceleme başlattı.

8 kişi yakalandı

Yapılan incelemede video içeriğinde bulunan araç ve motosiklet sürücüleri tespit edildi ve pompalı tüfekle havaya ateş açan İ.E.Ö. ile birlikte toplam 8 şahıs yakalandı.

10 bin 610 TL idari para cezası

Motosiklet ve araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince toplamda 10 bin 610 TL idari para cezası uygulanarak araçlar trafikten men edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 7’si işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken İ.E.Ö. genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve 6136 SKM suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)