İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motorize polis timi, cadde üzerinde uygulama yapmaya başladı.
Bu sırada polis ekibi, şüphe üzerine 14 KJ 146 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.
Polise yumruk attı
Araçtan inmeleri sonrasında üst aramaları yapılacağı esnada polise direnmeye başlayan şahıslardan B.G., polis memuru S.A.’yı burnuna yumruk atarak yaraladı.
Diğer şahıs C.K. de polis memuru O.B.’nin belindeki şarjörü alarak ona vurmaya başlayınca ortalık karıştı.
4 kişi gözaltına alındı
Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu B.G. ve C.K. ile birlikte U.K. ve S.G., kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.
Ardından araç içerisinde yapılan aramada, bir miktar tütüne karıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi.
Aramaların ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs, emniyete götürüldü.
Asker kaçağı çıktılar
Emniyette “görevli memuru mukavemet” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.
Emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından toplamda 9 adet suç kaydı olan şahıslardan ikisinin, asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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