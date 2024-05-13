İstanbul'da asker kaçakları uygulamada polise saldırdı Küçükçekmece’de yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan şahıslar, polise zorluk çıkartarak direnmeye başlayınca çıkan arbedede 1 polis yaralandı.

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İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motorize polis timi, cadde üzerinde uygulama yapmaya başladı.

Bu sırada polis ekibi, şüphe üzerine 14 KJ 146 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Polise yumruk attı

Araçtan inmeleri sonrasında üst aramaları yapılacağı esnada polise direnmeye başlayan şahıslardan B.G., polis memuru S.A.’yı burnuna yumruk atarak yaraladı.

Diğer şahıs C.K. de polis memuru O.B.’nin belindeki şarjörü alarak ona vurmaya başlayınca ortalık karıştı.

4 kişi gözaltına alındı

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu B.G. ve C.K. ile birlikte U.K. ve S.G., kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.

Ardından araç içerisinde yapılan aramada, bir miktar tütüne karıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi.

Aramaların ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs, emniyete götürüldü.

Asker kaçağı çıktılar

Emniyette “görevli memuru mukavemet” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından toplamda 9 adet suç kaydı olan şahıslardan ikisinin, asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)