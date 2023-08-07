İstanbul'da asker konvoyunda tüneli kapatan 6 kişiye para cezası Üsküdar'da asker uğurlama sırasında araçlarla tüneli trafiğe kapattığı belirlenen 6 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekipler bin 308'er TL ceza kesti.

AA

Düğün ve asker konvoyları tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Bunun üzerine ekipler de denetimlerini sıklaştırıyor.

Son olarak bir denetim de İstanbul'un Üsküdar ilçesinde gerçekleştirildi.

tünel kapatanlar tespit edildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta araçlarıyla asker uğurlama konvoyu yapan kişilerin Üsküdar'daki Libadiye Tüneli'ni kapatarak trafik akışını engelledikleri anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

6 kişiye ceza kesildi

Yapılan incelemede, trafik akışını ve güvenliğini tehlikeye düşürdükleri iddia edilen 6 sürücünün kimlikleri belirlendi.

Gözaltına sürücüler R.B, E.S, M.M.T, G.E, T.K. ve U.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca bin 308'er lira ceza kesildi.

Muayenesiz araç kullandığı ortaya çıktı

Söz konusu kişilerden M.M.T. hakkında ayrıca muayenesiz araç kullanmaktan 951 liralık cezai işlem uygulandı.