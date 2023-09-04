İstanbul'da asker uğurlaması yapanlar trafiği kapattı Esenyurt'ta asker uğurlaması yapan magandalar hem çevredekilerin hayatını riske atarak havaya ateş etti hem de trafiği kapatıp çevreye rahatsızlık verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul yine magandaların terör estirdiği bir gece yaşadı...

Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi’nde asker uğurlaması için konvoy yapan bir grup şahıs, altgeçidi kapatarak askere gidecek olan adamı havaya atıp tuttu.

Trafiği kapatıp havaya ateş ettiler

Trafiği durduran şahıslar bir süre sonra araçlara binip yola devam etti.

İlerleyen saatlerde sokakta devam eden asker eğlencesinde bu kez de ellerine tabanca alan şahıslardan biri defalarca havaya ateş etti.

O anlar kamerada

İhbar üzerine sokağa birçok polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki insanların canlarını adeta hiçe sayarak havaya ateş eden şahısların o anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.