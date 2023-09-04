İHA
İstanbul yine magandaların terör estirdiği bir gece yaşadı...
Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi’nde asker uğurlaması için konvoy yapan bir grup şahıs, altgeçidi kapatarak askere gidecek olan adamı havaya atıp tuttu.
Trafiği kapatıp havaya ateş ettiler
Trafiği durduran şahıslar bir süre sonra araçlara binip yola devam etti.
İlerleyen saatlerde sokakta devam eden asker eğlencesinde bu kez de ellerine tabanca alan şahıslardan biri defalarca havaya ateş etti.
O anlar kamerada
İhbar üzerine sokağa birçok polis ekibi sevk edildi.
Çevredeki insanların canlarını adeta hiçe sayarak havaya ateş eden şahısların o anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.