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İstanbul'da asker uğurlamasında yolu kapattılar

İstanbul'da asker uğurlamasında yolu kapattılar Asker eğlencesi için konvoy oluşturarak yolu kapatan grup ile bekçi arasında tartışma çıkarken, olaya polis ekipleri müdahale etti.