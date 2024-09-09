DHA
İstanbul'un Sultangazi ilçesi Merkez Habibler Mahallesi'nde asker uğurlayan bir grup, taşkınlık yaptı.
Asker eğlencesi düzenleyen kalabalık grup, konvoy oluşturarak yolu kapattı.
Olay yerine gelen bir bekçi, grubun dağılmasını ve yolun açılmasını istedi.
BEKÇİ HAVAYA ATEŞ ETTİ
Bekçi ile grup arasında çıkan tartışmada bekçi, silahıyla havaya ateş ederek kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı.
POLİS KALABALIĞI DAĞITTI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtarak yolu trafiğe açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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