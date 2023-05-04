İstanbul’da asker uğurlayan magandalar yine tünel kapattı Üsküdar ve Ümraniye’de asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarla konvoy oluşturup tüneli kapadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı…

DHA Yine asker eğlencesi, yine tünel kapatan magandalar… Bir grup, 2 Mayıs günü araçlarıyla yola çıktı, konvoya başladı. Amaç asker uğurlamaktı ancak trafik altüst oldu. Müzik açıp kendilerinden geçtiler Çamlıca-Libadiye tüneline giren magandalar, araçlarını durdurup aşağıya indi. Yüksek ses açılan müzikle kendilerinden geçen magandalar, tüneli kapattı. Diğer görüntüler ise Ümraniye’den geldi… Tüneli gören, kontak kapatıyor Asker uğurlamasında konvoy oluşturan bir başka grup da araçlarını tünelde durdurup, trafiği kapattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.