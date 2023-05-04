DHA

Yine asker eğlencesi, yine tünel kapatan magandalar…

Bir grup, 2 Mayıs günü araçlarıyla yola çıktı, konvoya başladı.

Amaç asker uğurlamaktı ancak trafik altüst oldu.

Müzik açıp kendilerinden geçtiler

Çamlıca-Libadiye tüneline giren magandalar, araçlarını durdurup aşağıya indi.

Yüksek ses açılan müzikle kendilerinden geçen magandalar, tüneli kapattı.

Diğer görüntüler ise Ümraniye’den geldi…

İstanbul’da asker uğurlayan magandalar yine tünel kapattı

Tüneli gören, kontak kapatıyor

Asker uğurlamasında konvoy oluşturan bir başka grup da araçlarını tünelde durdurup, trafiği kapattı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’da asker uğurlayan magandalar yine tünel kapattı
İstanbul’da asker uğurlayan magandalar yine tünel kapattı
İstanbul’da asker uğurlayan magandalar yine tünel kapattı