İstanbul'da 'askere gideceğim' yalanıyla dilencilik yaptılar
DHA

İstanbul'da Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde artan "Askere gideceğim. Kimsem yok" diyerek para toplayan dilencilerle ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Milletten askere gideceğini ve kimsesinin olmadığını söyleyerek para toplayan 3 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda bin lira para bulundu.

İstanbul'da 'askere gideceğim' yalanıyla para topladılar

Para cezası kesildi

Dilencilikten elde edilen paraya el konulurken, 3 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı.

Duygu tacirlerine ayrıca idari para cezası uygulandı.

Sultangazi'de askere gideceğim diyerek para toplayan 3 kişi yakalandı #3