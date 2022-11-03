Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 27 yaşındaki M.H.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken vatandaşlar da saldırgana sert tepki gösterdi.

İstanbul gündüz gözü ile bir provokasyona sahne oldu.

Samsun'dan sonra İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Atatürk Anıtı saldırıya uğradı.

Anıtın kaidesine balta ile vurmaya başladı

Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na saat 17.00 sıralarında baltalı saldırı düzenlendi.

M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi.

İstanbul'da Atatürk heykeline baltalı saldırı VİDEO

Polis fırsat vermeden gözaltına aldı

Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

Çevredeki vatandaşlar ise saldırıya ve saldırgana büyük teoki gösterdi.

Polisin erken müdahalesi sayesinde olası bir gerilimin de önüne geçildi.

Kaymakamlıktan açıklama

Avcılar Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk Anıtı'na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi. Soruşturmaya devam ediliyor.