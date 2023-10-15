İstanbul'da atık kağıt deposu yandı Sarıyer Ayazağa’da bulunan bir atık kağıt deposunda yangın çıktı. Ormanlık alanın hemen yakınında olan depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi’nde bulunan bir atık kağıt deposunda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Ormanlık alanın hemen yanında bulunan depoda çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler içinde kalan atık kağıt deposunun ormanlık alanın hemen yanında olması çevrede paniğe yol açtı.

2 saatte kontrol altına alındı

Yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak ormanlık alana ve bölgede bulunan diğer atık kağıt depolarına sirayeti önledi.

Çıkan yangın dolayısıyla siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ekiplerinden edinilen bilgiye göre yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)