İstanbul'da atık kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın Küçükçekmece'de atık kağıtların toplandığı geri dönüşüm tesisinde sigara izmaritinden çıktığı belirlenen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan atık kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Yangın iddiaya göre, tesisin bahçesinde depolanan atık kağıtların olduğu bölüme sigara izmariti atılması nedeniyle meydana geldi.

Alevler kısa sürede büyüyerek atık kağıt balyalarına sıçradı. Çalışanların yangın tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyeye haber verildi.

Soğutma çalışması yapıldı

İtfaiye ekipleriyle polis, sağlık ve zabıta ekipleri Dereboyu Caddesi’ne sevk edildi. Yangına Küçükçekmece ve Bahçelievler itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra uzun süre soğutma çalışması yaptı.