İstanbul'da, atık suların arıtılmadan Riva Deresi'ne bırakıldığı iddia edildi

İSKİ’ye ait atık su tesisinde bir süredir atık suların arıtılmadan Riva Deresi’ne akıtıldığı, suyun renginde değişim olduğu ve canlı yaşamının olumsuz etkilendiği iddia edildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde, atık suların bir süredir arıtılmadan Riva Deresi’ne akıtıldığı iddia edildi.

Dereden akan kirli suların denize karıştığı belirtilirken, vatandaşlar deredeki suyun renginin değiştiğini ve çevreye kötü kokuların yayıldığını ileri sürdü.

İHA’nın haberine göre; kirli su nedeniyle derede ve suyun karıştığı yerlerde balık popülasyonunun tehdit altında olduğu da iddia edildi.

Bölge halkı hem çevreye yayılan kötü koku hem de kirli suyun balık popülasyonunu tehdit etmesi nedeniyle duruma tepki gösterdi.

Derenin rengi daha önce de değişmişti

Tesisten atık suların Riva Deresine akıtılması ve deredeki suyun kirlenerek renginin değişmesi olayı daha önce de yaşanmış ve olay basında yer almıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılında bölgeye gelerek incelemelerde bulunmuştu.

İmamoğlu, çevre yatırımı için ihale hazırlığında olduklarını ve kirliliğin çözümü için Büyükşehir Belediyesi’nin hazır olduğunu ifade etmişti.