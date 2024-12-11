İstanbul'da AVM görevlileriyle gençler arasında kavga

İHA

İstanbul'da akşam saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki Pelican Mall AVM'de hareketli anlar yaşandı.

Alışveriş merkezine gelen bir grup genç ile güvenlik görevlileri arasında nedeni henüz bilinmeyen tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Görevlilerden biri elindeki cop ile şahıslara vururken gençler ise tekme ve yumruklarla karşılık verdi.

Kavga nedeniyle yaşanan arbede, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.